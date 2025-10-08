Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по химии. Награду присудили в равных долях Сусуме Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи «за разработку металлоорганических каркасных структур».
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6
В 2024 году нобелевскими лауреатами по химии стали Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер. Хассабис и Джампер, создатели программы AlphaFold2, получают награду за «предсказание трехмерной структуры белка», а Бейкер — за «компьютерный дизайн белков».
Ранее уже стали известны обладатели двух нобелевских премий — в области физиологии и медицины и в области физики.
9 октября назовут обладателя премии по литературе, а 10 октября в Осло — лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 13 октября.
Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.