Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

14:07 682

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по химии. Награду присудили в равных долях Сусуме Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи «за разработку металлоорганических каркасных структур».

В 2024 году нобелевскими лауреатами по химии стали Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер. Хассабис и Джампер, создатели программы AlphaFold2, получают награду за «предсказание трехмерной структуры белка», а Бейкер — за «компьютерный дизайн белков».

Ранее уже стали известны обладатели двух нобелевских премий — в области физиологии и медицины и в области физики.

9 октября назовут обладателя премии по литературе, а 10 октября в Осло — лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 13 октября.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 287
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3789
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3178
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4512
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1077
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 6655
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2217
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3352
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1016
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1182
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4423

