Россия «знает, как обращаться с врагами», если власти Молдовы считают ее своим врагом. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя новую военную стратегию Молдовы, в которой главной угрозой безопасности страны названа Россия.

«Раз они считают, что мы враги, мы знаем, как обращаться с нашими врагами», - сказал Картаполов.

Он также отметил, что пока Молдовой «управляет марионетка Запада» - президент Майя Санду, Россия может «не ожидать другого отношения к себе». «Молдова - полицейское абсолютно государство, где подавляется любое инакомыслие, и последние выборы в парламент только подтверждают то, что происходит», - добавил он.