Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Люди Трампа не уйдут с пустыми руками

14:21 712

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер остаются в Египте до достижения соглашения на переговорах между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает портал Axios.

Согласно информации высокопоставленного представителя Белого дома, речь идет о договоренностях по освобождению заложников и прекращению боевых действий в секторе Газа, которые обсуждаются в рамках непрямых переговоров, проходящих в Египте.

Уиткофф и Кушнер, бывший старший советник Дональда Трампа в первый президентский срок, прибыли в Египет утром 8 октября, как сообщает портал. Ранее они встретились с американским лидером и проинформировали его о ходе переговоров, начавшихся 6 октября, напоминает Axios.

Источники выразили осторожный оптимизм в отношении возможности достичь соглашения уже на этой неделе, отметив при этом, что оба спецпредставителя готовы оставаться в Египте столько, сколько потребуется. По мнению американских чиновников, до их прибытия переговоры носили преимущественно технический характер.

Советник премьер-министра Катара и официальный представитель министерства иностранных дел Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что в среду в Египет прибудет глава правительства и министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани для участия в переговорах. По данным портала Axios, к обсуждениям также планируют присоединиться руководители разведслужб Турции и Египта.

Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 288
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3790
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3181
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4514
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1079
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2218
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3355
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1016
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1183
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4424
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 2790

