Люди Трампа не уйдут с пустыми руками

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер остаются в Египте до достижения соглашения на переговорах между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает портал Axios.

Согласно информации высокопоставленного представителя Белого дома, речь идет о договоренностях по освобождению заложников и прекращению боевых действий в секторе Газа, которые обсуждаются в рамках непрямых переговоров, проходящих в Египте.

Уиткофф и Кушнер, бывший старший советник Дональда Трампа в первый президентский срок, прибыли в Египет утром 8 октября, как сообщает портал. Ранее они встретились с американским лидером и проинформировали его о ходе переговоров, начавшихся 6 октября, напоминает Axios.

Источники выразили осторожный оптимизм в отношении возможности достичь соглашения уже на этой неделе, отметив при этом, что оба спецпредставителя готовы оставаться в Египте столько, сколько потребуется. По мнению американских чиновников, до их прибытия переговоры носили преимущественно технический характер.

Советник премьер-министра Катара и официальный представитель министерства иностранных дел Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что в среду в Египет прибудет глава правительства и министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани для участия в переговорах. По данным портала Axios, к обсуждениям также планируют присоединиться руководители разведслужб Турции и Египта.