Внебрачные дети в Азербайджане: тенденция последних пяти лет

За последние пять лет в Азербайджане родилось 82 944 ребенка вне брака.

Согласно официальным данным Государственного комитета по статистике (ГКС), в прошлом году женщины, состоявшие в незарегистрированных браках, родили 13 228 детей.

В 2023 году число детей, рожденных вне официального брака, составило 15 622.

В 2022 году — 18 814, в 2021 году — 17 566, а в 2020 году — 17 714.

Также опубликованы данные о продолжительности ожидаемой средней жизни в Азербайджане. Согласно статистике, средняя продолжительность жизни в стране составляет 76,9 года.

При этом у мужчин этот показатель равен 74,5 года, а у женщин — 79,2 года.

Статистика также показывает, что продолжительность жизни различается в зависимости от того, проживает население в городе или в сельской местности.

