Россия отказалась от сделок Трампа и хочет воевать дальше

Инициатива по урегулированию российско-украинской войны, зародившаяся в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, во многом утратила свою силу из-за действий европейских стран, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего, среди европейцев оказался в значительной мере исчерпан», — сказал он журналистам в Москве, которого цитирует Интерфакс.

В августе Владимир Путин и Дональд Трамп провели саммит на Аляске, после которого глава Белого дома заявил, что больше не поддерживает временное прекращение огня на российско-украинском фронте, а выступает за долгосрочное урегулирование. При этом Трамп выразил убежденность, что следующим шагом должна стать личная встреча президентов России и Украины, за которой может последовать трехсторонний саммит с его участием. Владимир Зеленский неоднократно говорил, что готов встречаться с Путиным, но президент России выразил сомнения в необходимости таких переговоров и поставил под вопрос легитимность Зеленского.