Россия отказалась от сделок Трампа и хочет воевать дальше

Инициатива по урегулированию российско-украинской войны, зародившаяся в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, во многом утратила свою силу из-за действий европейских стран, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего, среди европейцев оказался в значительной мере исчерпан», — сказал он журналистам в Москве, которого цитирует Интерфакс.

В августе Владимир Путин и Дональд Трамп провели саммит на Аляске, после которого глава Белого дома заявил, что больше не поддерживает временное прекращение огня на российско-украинском фронте, а выступает за долгосрочное урегулирование. При этом Трамп выразил убежденность, что следующим шагом должна стать личная встреча президентов России и Украины, за которой может последовать трехсторонний саммит с его участием. Владимир Зеленский неоднократно говорил, что готов встречаться с Путиным, но президент России выразил сомнения в необходимости таких переговоров и поставил под вопрос легитимность Зеленского.

Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 289
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3791
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3183
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4516
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1082
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2218
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3356
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1016
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1183
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4425
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
Громкое убийство в Стамбуле: кто отомстил известному адвокату?
11:15 2790

