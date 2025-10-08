В Европе назвали самых трудолюбивых

Жители Турции, Сербии и Черногории оказались самыми работящими в Европе.

Согласно данным Евростата за второй квартал 2025 года, дольше всех в Европе работают жители Турции, чья средняя рабочая неделя составляет 44,1 часа, передает «РИА Новости».

Вслед за ними в рейтинге расположились Черногория (43,1 часа), Сербия (41,8 часа), Босния и Герцеговина (41,3 часа) и Греция (41 час).

На противоположном конце рейтинга оказались Нидерланды с самой короткой рабочей неделей в Европе — всего 31,5 часа. За ними следуют Великобритания (31,9 часа), Дания (33,7 часа), Норвегия (34,6 часа) и Германия (34,7 часа). В Швейцарии, Ирландии и Австрии зафиксирован одинаковый показатель — 35,8 рабочего часа в неделю.