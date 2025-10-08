USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

В Европе назвали самых трудолюбивых

14:43 763

Жители Турции, Сербии и Черногории оказались самыми работящими в Европе.

Согласно данным Евростата за второй квартал 2025 года, дольше всех в Европе работают жители Турции, чья средняя рабочая неделя составляет 44,1 часа, передает «РИА Новости».

Вслед за ними в рейтинге расположились Черногория (43,1 часа), Сербия (41,8 часа), Босния и Герцеговина (41,3 часа) и Греция (41 час).

На противоположном конце рейтинга оказались Нидерланды с самой короткой рабочей неделей в Европе — всего 31,5 часа. За ними следуют Великобритания (31,9 часа), Дания (33,7 часа), Норвегия (34,6 часа) и Германия (34,7 часа). В Швейцарии, Ирландии и Австрии зафиксирован одинаковый показатель — 35,8 рабочего часа в неделю.

Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 6660
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 289
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3793
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3183
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4518
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1083
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2218
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3358
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1016
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1183
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4425

ЭТО ВАЖНО

Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 6660
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 289
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3793
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3183
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4518
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1083
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2218
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3358
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1016
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1183
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4425
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться