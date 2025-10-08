USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Азербайджан борется с киберпреступностью: задержаны организаторы азартных игр

видео
14:44 658

Несмотря на то, что сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия против онлайн-азартных игр и ставок, по-прежнему фиксируются подобные незаконные действия в соцсетях.

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело ряд оперативно-технических мероприятий в этом направлении. В ходе операций были задержаны 42-летний Гасан Сабили, 33-летний Орхан Ибрагимли и его сообщник, 28-летний Талех Агаяров, а также 36-летний Салман Джафаров и его знакомый, 35-летний Рауф Гусейнов.

Указанные лица вступили в преступные отношения с администраторами азартных игр, организованных на сайтах 7isles, fastloto.com и chcplay.net, созданных за пределами страны. Впоследствии через эти сайты они открыли в социальных сетях ряд страниц: Ambassador, Kazino 555, VIP 888, Shangrila и др., привлекая местных граждан к азартным играм.

В ходе осмотра офисов и квартир, используемых задержанными, были обнаружены электронные доказательства, банковские карты, многочисленные номера мобильных телефонов и т. д. Также было установлено, что изъятые у членов банды банковские карты использовались для совершения незаконных денежных переводов на различные суммы, полученные от отдельных лиц.

По данным фактам в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью МВД возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

«Мы еще раз призываем граждан не участвовать в играх, организованных в социальных сетях под видом незаконных ставок и азартных игр. Особо отмечаем, что у граждан запрашиваются данные банковских карт под предлогом перевода выигрышей в незаконных онлайн-играх. В этом случае лица могут столкнуться с кибермошенничеством и потерять средства на своих банковских счетах», - предупредили в ведомстве.

