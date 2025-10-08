Россия наезжает на Америку

Вашингтон уже давно предпринимает шаги по приведению инфраструктуры, необходимой для проведения ядерных испытаний, в состояние готовности, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты давно идут по пути приведения своей инфраструктуры, необходимой для такого рода действий, в состояние готовности», – сказал замминистра журналистам.

Рябков напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу была изложена достаточно давно, особенно подробно – в период, когда Россия принимала решение об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).