Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

На встрече Сабина Алиева отметила, что между Азербайджаном и Украиной существуют эффективные отношения сотрудничества и дружбы во всех сферах.

Была выражена удовлетворенность сотрудничеством между институтами омбудсменов двух стран в области защиты прав и свобод человека, подчеркнута необходимость дальнейшего развития этих связей.

Стороны также обменялись мнениями по гуманитарным вопросам в условиях войны, а также по мерам, предпринимаемым для защиты прав гражданского населения, включая беженцев и вынужденных переселенцев.

Омбудсмен отметила, что Азербайджан на протяжении многих лет страдал от последствий войны, проблема вынужденных переселенцев и беженцев долгое время оставалась актуальной в стране, а в результате агрессии Армении против Азербайджана сотни тысяч человек были изгнаны со своих родных земель. Сабина Алиева подчеркнула, что в результате Второй Карабахской войны был положен конец тридцатилетней оккупации, азербайджанские территории были освобождены, права бывших вынужденных переселенцев восстановлены, и осуществляется процесс их возвращения на родные земли.

Кроме того, гость был проинформирован о проведенных омбудсменом миссиях по установлению фактов во время Второй Карабахской войны и в послевоенный период, а также о подготовленных на основе этих миссий отчетах.

В свою очередь, Лубинец выразил благодарность омбудсмену Сабине Алиевой за тёплый прием, поблагодарил азербайджанское государство за гуманитарную поддержку и внимание, оказанное украинским детям.

На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего совместного сотрудничества в целях более эффективной защиты прав и свобод человека.

