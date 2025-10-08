Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

На встрече Сабина Алиева отметила, что между Азербайджаном и Украиной существуют эффективные отношения сотрудничества и дружбы во всех сферах.

Была выражена удовлетворенность сотрудничеством между институтами омбудсменов двух стран в области защиты прав и свобод человека, подчеркнута необходимость дальнейшего развития этих связей.

Стороны также обменялись мнениями по гуманитарным вопросам в условиях войны, а также по мерам, предпринимаемым для защиты прав гражданского населения, включая беженцев и вынужденных переселенцев.