Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Кобахидзе вспомнил про Геббельса

Заявления представителей стран Запада и евробюрократов о Грузии являются ложью и выглядят как выступления рейхсминистра народного просвещения и пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса. Такое мнение выразил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Европа не является панацеей. Европу представлял и господин Геббельс, который отличался подобной пропагандой. Та постыдная ложь, заявления, которые мы слышим со стороны европейской бюрократии, действительно являются продолжением геббельсовской пропаганды. Я хочу вам напомнить, что и Геббельс был Европой, когда в 40-х годах работал в одном из сильных государств Европы…», - сказал Ираклий Кобахидзе.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос распространили совместное заявление, в котором говорилось, что муниципальные выборы в Грузии в субботу прошли в обстановке «широкомасштабного подавления инакомыслия».

В Тбилиси в день проведения выборов прошел митинг оппозиции. Организаторы призвали «завладеть ключами от дворца президента», после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа. Полиция в ночь на воскресенье задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Позже были задержаны еще 18 человек за участие в штурме президентского дворца.

