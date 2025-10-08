На Каспии не будет «третьих» сил

Военно-морские силы Азербайджана, Ирана, России и Казахстана подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление безопасности и развитие взаимодействия в акватории Каспийского моря.
Церемония подписания состоялась в Санкт-Петербурге в рамках заседания командующих военно-морскими силами прикаспийских стран, сообщает IRNA.
Согласно положению документа, ни одно иностранное государство или внерегиональная держава не имеет права вмешиваться во внутренние дела Каспийского моря. Безопасность Каспия обеспечивается исключительно самими прикаспийскими странами.