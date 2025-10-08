USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

На Каспии не будет «третьих» сил

15:18 300

Военно-морские силы Азербайджана, Ирана, России и Казахстана подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление безопасности и развитие взаимодействия в акватории Каспийского моря.

Церемония подписания состоялась в Санкт-Петербурге в рамках заседания командующих военно-морскими силами прикаспийских стран, сообщает IRNA.

Согласно положению документа, ни одно иностранное государство или внерегиональная держава не имеет права вмешиваться во внутренние дела Каспийского моря. Безопасность Каспия обеспечивается исключительно самими прикаспийскими странами.

Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 6668
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 297
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3801
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3183
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4519
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1088
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2218
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3367
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1018
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1186
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4428

ЭТО ВАЖНО

Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 6668
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 297
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 3801
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3183
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 4519
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картополов
14:10 1088
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2218
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья
Азербайджанцы не могут покинуть аэропорт Подмосковья видео
12:44 3367
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
Silk Way AFEZCO и ExecuJet объявили о партнерстве по развитию FBO в международном аэропорту Алят и обслуживанию Gulfstream G500
12:11 1018
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия
Фонд Гейдара Алиева рассказал в Лондоне об обмелении Каспия фото
11:37 1186
Время есть. Но первый снег уже выпал
Время есть. Но первый снег уже выпал третья мировая
08:28 4428
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться