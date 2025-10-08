USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО

обновлено 20:15
Инара Рафикгызы
20:15 4117

Убитый в Гяндже 16-летний школьник оказался сыном полковник-лейтенанта.

Как стало известно haqqin.az, отец подростка Вагифа Рафибейли — подполковник Ровшан Рафибейли — многие годы служил в системе юстиции, занимал должность начальника отдела режима и надзора следственного изолятора города Гянджи. Недавно Ровшан Рафибейли вышел на пенсию по возрасту.

По предварительным данным, преступление совершил 18-летний Р.Джафаров. Полиция проводит оперативные мероприятия по его задержанию. Причины произошедшего пока не разглашаются.

*** 15:30

В Гяндже убит 16-летний подросток. Инцидент произошел в жилом массиве «Махраса багы», сообщает haqqin.az.

По предварительным данным, в ходе ссоры между двумя подростками одиннадцатиклассник В.Рафибейли, 2009 года рождения, получил ножевое ранение. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

На место происшествия были вызваны полиция и прокуратура. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию совершившего убийство.

Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
21:28 537
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
20:53 1417
ХАМАС и Израиль почти договорились
ХАМАС и Израиль почти договорились обновлено 20:45
20:46 1345
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид
17:31 5899
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече обновлено 21:00
21:00 3544
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО обновлено 20:15
20:15 4118
Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 3789
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 8279
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2874
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 2210
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4780

