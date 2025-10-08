В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО

Убитый в Гяндже 16-летний школьник оказался сыном полковник-лейтенанта.
Как стало известно haqqin.az, отец подростка Вагифа Рафибейли — подполковник Ровшан Рафибейли — многие годы служил в системе юстиции, занимал должность начальника отдела режима и надзора следственного изолятора города Гянджи. Недавно Ровшан Рафибейли вышел на пенсию по возрасту.
По предварительным данным, преступление совершил 18-летний Р.Джафаров. Полиция проводит оперативные мероприятия по его задержанию. Причины произошедшего пока не разглашаются.
*** 15:30
В Гяндже убит 16-летний подросток. Инцидент произошел в жилом массиве «Махраса багы», сообщает haqqin.az.
По предварительным данным, в ходе ссоры между двумя подростками одиннадцатиклассник В.Рафибейли, 2009 года рождения, получил ножевое ранение. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
На место происшествия были вызваны полиция и прокуратура. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию совершившего убийство.