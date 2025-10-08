Премьеры уходят, Макрон остается

USD 1.7000
Бюро Национального собрания Франции, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента, отклонило инициативу оппозиционной партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) с призывом к отставке президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщило в среду издание Le Figaro.

«Собравшись сегодня утром, депутаты, члены бюро Национального собрания, решили не принимать предложение об отставке Эммануэля Макрона, внесенное партией «Непокорившаяся Франция», – пишет издание.

Как уточняет издание, в ходе утреннего заседания мнения депутатов Национального собрания по инициативе об отставке президента Франции разделились. Левые партии, включая «Непокорившуюся Францию», социалистов и «зеленых», поддержали предложение. Против выступили все депутаты, поддерживающие курс Макрона, тогда как представители «Национального объединения» воздержались.

Инициатива об отставке главы государства была внесена в парламент левой партией «Непокорившаяся Франция». Резолюцию подписали 104 депутата от различных левых политических сил – почти пятая часть состава Национального собрания, в котором заседают 577 парламентариев.

8 сентября кабинет премьер-министра Франсуа Байру ушел в отставку после провала голосования по вотуму доверия, который он инициировал для поддержки своей программы сокращения расходов и снижения дефицита бюджета. На следующий день Макрон назначил новым главой правительства Себастьяна Лекорню, занимавшего с 2022 года пост министра обороны.

6 октября Лекорню подал в отставку, проведя на посту премьера всего 27 дней. Его уход последовал спустя несколько часов после оглашения состава нового кабинета, который критиковали как сторонники Макрона, так и оппозиция.

В поддержку инициативы об импичменте выступил не только лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, но и бывший премьер, один из важнейших союзников Макрона Эдуар Филип.

