Спецслужбы Украины не дремлют

Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой Службы безопасности (СБУ) Василием Малюком о ходе боевых действий, сообщает Telegram-канал главы украинского государства.

По словам президента страны, СБУ продолжает наносить эффективные удары по российским войскам, в частности, уничтожая их системы противовоздушной обороны.

«Подробно обсудили боевую работу службы…» - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют все большую эффективность. Отдельно Зеленский отметил военных ЦСО «А» СБУ (оперативно-боевое спецподразделение Службы безопасности Украины), которые активно действуют на Покровском направлении.

По словам Зеленского, российские войска получили приказ штурмовать позиции украинских военных любой ценой, однако, по его утверждению, ежедневно «несут значительные потери».

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 4514
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2030
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 387
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 3748
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 8243
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 890
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 4952
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3739
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5133
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 1809
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2423
