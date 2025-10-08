Спецслужбы Украины не дремлют

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой Службы безопасности (СБУ) Василием Малюком о ходе боевых действий, сообщает Telegram-канал главы украинского государства.

По словам президента страны, СБУ продолжает наносить эффективные удары по российским войскам, в частности, уничтожая их системы противовоздушной обороны.

«Подробно обсудили боевую работу службы…» - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют все большую эффективность. Отдельно Зеленский отметил военных ЦСО «А» СБУ (оперативно-боевое спецподразделение Службы безопасности Украины), которые активно действуют на Покровском направлении.

По словам Зеленского, российские войска получили приказ штурмовать позиции украинских военных любой ценой, однако, по его утверждению, ежедневно «несут значительные потери».