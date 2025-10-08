USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

PASHA Holding наградил отличников

фото
16:17 548

5 октября 2025 года состоялась церемония открытия стипендиальной программы Əlаçı, проводимой PASHA Holding в четвертый раз и охватывающей 2025–2026 учебный год.

Запущенная в 2022 году в рамках инициатив PASHA Holding по корпоративной социальной ответственности, направленных на развитие профессиональных навыков молодежи, программа Əlаçı рассчитана на студентов третьего и четвертого курсов бакалавриата и предусматривает ежемесячное стипендиальное вознаграждение.

Программа проводится в четвертый раз и охватывает 2025–2026 учебный год. За четыре года более 430 студентов приняли участие в программе. В этом году на участие подали заявки более 3180 студентов, из которых 100 были отобраны для участия в новом наборе.

В рамках программы участники примут участие в трехмесячном марафоне личностного развития, очных тренингах, индивидуальном наставничестве, карьерных симуляциях, онлайн-встречах, а также во встречах с профессионалами из PASHA Holding и компаний группы. Эти мероприятия направлены на развитие мягких навыков студентов и поддержку их карьерного роста.

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 4523
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2032
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 391
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 3752
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 8249
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 891
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 4954
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3740
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5134
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 1810
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2423

ЭТО ВАЖНО

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 4523
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2032
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 391
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 3752
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 8249
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 891
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 4954
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3740
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5134
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 1810
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться