Делегация Туркменистана в Минздраве Азербайджана

Как сообщили в Минздраве, встречу организовали в рамках визита туркменской делегации, которая прибыла в Азербайджан для участия в церемонии закладки фундамента мечети в городе Физули. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с председателем Государственного комитета по строительству города Аркадаг при президенте Туркменистана Дерягелди Оразовым.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил успешное развитие братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных сферах, включая здравоохранение. Он проинформировал о реформах, реализуемых в системе здравоохранения Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, инфраструктурных проектах и мерах, направленных на повышение качества медицинских услуг.

В свою очередь, Дерягелди Оразов поблагодарил за теплый прием, рассказал о проектах в сфере медицинской инфраструктуры, реализованных при строительстве города Аркадаг. Он подчеркнул, что обмен опытом с Азербайджаном в этой области был бы взаимовыгоден.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы дальнейшего сотрудничества.