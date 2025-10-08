USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Делегация Туркменистана в Минздраве Азербайджана

16:18 457

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с председателем Государственного комитета по строительству города Аркадаг при президенте Туркменистана Дерягелди Оразовым.

Как сообщили в Минздраве, встречу организовали в рамках визита туркменской делегации, которая прибыла в Азербайджан для участия в церемонии закладки фундамента мечети в городе Физули. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил успешное развитие братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных сферах, включая здравоохранение. Он проинформировал о реформах, реализуемых в системе здравоохранения Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, инфраструктурных проектах и мерах, направленных на повышение качества медицинских услуг.

В свою очередь, Дерягелди Оразов поблагодарил за теплый прием, рассказал о проектах в сфере медицинской инфраструктуры, реализованных при строительстве города Аркадаг. Он подчеркнул, что обмен опытом с Азербайджаном в этой области был бы взаимовыгоден.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 4527
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2032
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 392
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 3753
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 8250
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 892
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 4955
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3741
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5135
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 1810
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2423

