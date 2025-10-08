USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Мальчик из Товуза стал жертвой бездомной собаки

Ульвия Худиева
17:00 896

Вчера в детской клинической больнице им. А.Гараева при Республиканском педиатрическом центре скончался 10-летний житель Товузского района. Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), ребенок поступил в больницу три дня назад с диагнозом «бешенство».

«Несовершеннолетний 2015 года рождения был госпитализирован 5 октября в 19:10 в отделение скорой медицинской помощи детской клинической больницы им. А.Гараева при Республиканском педиатрическом центре. По результатам обследований и клинической оценки пациенту был поставлен диагноз «бешенство», и он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. С сожалением сообщаем, что, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 7 октября в 12:10 была констатирована биологическая смерть пациента. Родственники отказались от проведения патологоанатомического вскрытия тела», - сказано в сообщении.

Также указано, что ребенок впервые обратился в отделение скорой медицинской помощи Товузской центральной районной больницы 4 октября в 22:50: «Ему была оказана первичная медицинская помощь, диагностированы гипергликемия и протеинурия. Также у несовершеннолетнего наблюдались слабость, чувство страха и галлюцинации. После оценки состояния здоровья было рекомендовано стационарное лечение, однако родители отказались от него и увезли пациента в медицинское учреждение в Баку. Родители о факте укуса собаки не сообщили».

Первоначально сообщалось, что собака укусила ребенка месяц назад, и он скончался вчера, спустя длительное время.

