USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Семьям шехидов и инвалидам войны передали еще 100 квартир

фото
16:33 498

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения передало семьям шехидов и инвалидам войны еще 100 квартир.

В пресс-службе министерства сообщили, что квартиры предоставили в новом жилом комплексе в бакинском поселке Говсан. В Центре DOST №4 состоялась церемония вручения документов на квартиры.

Выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли подчеркнул особую заботу президента Ильхама Алиева, направленную на усиление социальной защиты граждан из этих категорий населения.

В.Насирли сообщил, что после 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана, программа, связанная с социальной защитой членов семей шехидов и инвалидов войны, расширилась в пять раз.

Было отмечено, что гражданам этих категорий в прошлом году передали 6 900, а всего – с начала реализации программы – 16 тысяч квартир и индивидуальных домов.

Новоселы выразили президенту Ильхаму Алиеву благодарность за внимание и заботу.

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 4531
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2033
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 396
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 3758
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 8251
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 893
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 4955
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3741
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5135
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 1810
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2423

ЭТО ВАЖНО

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 4531
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2033
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 396
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 3758
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 8251
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 893
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 4955
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3741
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5135
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 1810
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться