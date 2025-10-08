Семьям шехидов и инвалидам войны передали еще 100 квартир

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения передало семьям шехидов и инвалидам войны еще 100 квартир.

В пресс-службе министерства сообщили, что квартиры предоставили в новом жилом комплексе в бакинском поселке Говсан. В Центре DOST №4 состоялась церемония вручения документов на квартиры.

Выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли подчеркнул особую заботу президента Ильхама Алиева, направленную на усиление социальной защиты граждан из этих категорий населения.

В.Насирли сообщил, что после 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана, программа, связанная с социальной защитой членов семей шехидов и инвалидов войны, расширилась в пять раз.

Было отмечено, что гражданам этих категорий в прошлом году передали 6 900, а всего – с начала реализации программы – 16 тысяч квартир и индивидуальных домов.

Новоселы выразили президенту Ильхаму Алиеву благодарность за внимание и заботу.