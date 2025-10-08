Венгрия и Словакия не смогли

Послы стран Евросоюза предварительно одобрили и направили в Совет ЕС план Еврокомиссии о полном запрете закупок российского газа и нефти с 2028 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии. Об этом агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники.

«Послы стран ЕС согласовали в среду передачу на утверждение Совета ЕС плана запрета всего импорта российской нефти и газа к 2028 году», – отметили источники.

Согласно Reuters, у Словакии и Венгрии сохраняются возражения, однако данный документ относится к торговой политике ЕС, а не к санкционным мерам, поэтому его утверждение возможно не единогласным голосованием, а квалифицированным большинством. По оценкам источников агентства, на заседании Совета ЕС 20 октября это, скорее всего, пройдет без сложностей.