Оборонный гигант бьет тревогу

Европейский производитель оружия Thales Belgium зафиксировал значительное увеличение количества дронов над своим заводом Évegnée Fort в восточном регионе Льеж, где компания имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатки для 70-мм ракет. Об этом сообщает Politico.

По словам директора Thales Belgium Алена Кеврена, над заводом сейчас летает больше дронов, чем несколько месяцев назад.

Комментарии Кеврена появились на фоне многочисленных сообщений о беспилотниках в Польше, Румынии, Германии, Норвегии и Дании в последний месяц.

В ответ на рост количества пролетов на прошлой неделе Копенгаген временно запретил полеты дронов, а НАТО запустила программу «Восточный страж» для устранения пробелов в противовоздушной обороне альянса.

Thales Belgium заявляет, что приложила значительные усилия для установки систем обнаружения на своих объектах и может использовать глушилки для блокировки сигналов управления дронами или сбивать их. Однако, по словам Кеврена, применение таких средств пока не разрешено законодательно.

Одно из опасений - сбитые дроны могут упасть на людей или нанести ущерб на земле. Поэтому Кеврен призывает страны, в частности Бельгию, четко определить процесс реагирования, в частности границы ответственности полиции и компаний.