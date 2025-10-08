Трамп может быть спокоен: Россия его поддерживает

«С первых дней эскалации кризиса в Газе Российская Федерация последовательно выступала в защиту гражданского населения совместно с международными партнерами. Мы разработали и представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН ряд резолюций, призывающих к прекращению огня, гарантирующих беспрепятственную доставку гуманитарных грузов всем пострадавшим. К сожалению, эти инициативы были заблокированы западниками. Главной целью в текущих условиях остаются прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения. Исходя из этой позиции, мы поддерживаем план администрации США по Газе, который включает режим прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц, полномасштабное восстановление гуманитарного доступа», - подчеркнула Мария Захарова.