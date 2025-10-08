USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Трамп может быть спокоен: Россия его поддерживает

16:54 752

Российская сторона поддерживает план американской администрации по урегулированию в секторе Газа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С первых дней эскалации кризиса в Газе Российская Федерация последовательно выступала в защиту гражданского населения совместно с международными партнерами. Мы разработали и представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН ряд резолюций, призывающих к прекращению огня, гарантирующих беспрепятственную доставку гуманитарных грузов всем пострадавшим. К сожалению, эти инициативы были заблокированы западниками. Главной целью в текущих условиях остаются прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения. Исходя из этой позиции, мы поддерживаем план администрации США по Газе, который включает режим прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц, полномасштабное восстановление гуманитарного доступа», - подчеркнула Мария Захарова.

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 4542
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2035
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 399
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 3764
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 8254
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 893
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 4957
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3742
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5135
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 1812
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2424

