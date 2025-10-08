USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Анкара соберет силовиков Азербайджана, Турции и Грузии

17:03 444

Следующая трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в Анкаре, сообщает грузинское военное ведомство.

«Министры обороны трех стран обсудят в трехстороннем формате вопросы стратегического партнерства и планы развития сотрудничества. В следующем году встреча министров обороны пройдет в Анкаре», – говорится в сообщении.

Ожидается, что министр обороны Грузии Ираклий Чиковани проведет также двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Турции – Закиром Гасановым и Яшаром Гюлером.

По итогам трехсторонней встречи стороны подпишут совместную декларацию и сделают заявления.

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 4546
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2035
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 401
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 3766
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 8255
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 894
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 4957
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3742
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5135
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 1812
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2424

ЭТО ВАЖНО

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 4546
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2035
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 401
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 3766
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 8255
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 894
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 4957
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3742
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5135
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 1812
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2424
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться