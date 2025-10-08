Анкара соберет силовиков Азербайджана, Турции и Грузии

Следующая трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в Анкаре, сообщает грузинское военное ведомство.

«Министры обороны трех стран обсудят в трехстороннем формате вопросы стратегического партнерства и планы развития сотрудничества. В следующем году встреча министров обороны пройдет в Анкаре», – говорится в сообщении.

Ожидается, что министр обороны Грузии Ираклий Чиковани проведет также двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Турции – Закиром Гасановым и Яшаром Гюлером.

По итогам трехсторонней встречи стороны подпишут совместную декларацию и сделают заявления.