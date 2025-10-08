17 любовниц епископа

Скандал разгорелся, когда 51-летний священнослужитель Сиро Киспе Лопес по ошибке отправил интимные фото и видео своей уборщице. Женщина передала материалы церковным властям, что запустило расследование.

Журналисты сообщают, что любовницы епископа узнали друг о друге и едва не устроили драку. Одна из них, монахиня, ревновала Лопеса к адвокату, с которой он также встречался.

Кроме любовных интриг, Лопес также подозревался в том, что использовал церковное имущество не по назначению: к примеру, стулья из храма он использовал в ресторане, где, как утверждается, имел финансовый интерес. Кстати, заведение носит говорящее название — Patas Arriba, что буквально переводится как «вверх ногами».

Материалы передали церковному руководству, и Лопес признал нарушения, подав прошение об уходе.