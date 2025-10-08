USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

17 любовниц епископа

17:28 557

Ватикан уволил епископа, у которого оказалось 17 любовниц, включая монахиню, сообщает Daily Mail. 

Скандал разгорелся, когда 51-летний священнослужитель Сиро Киспе Лопес по ошибке отправил интимные фото и видео своей уборщице. Женщина передала материалы церковным властям, что запустило расследование.

Журналисты сообщают, что любовницы епископа узнали друг о друге и едва не устроили драку. Одна из них, монахиня, ревновала Лопеса к адвокату, с которой он также встречался.

Кроме любовных интриг, Лопес также подозревался в том, что использовал церковное имущество не по назначению: к примеру, стулья из храма он использовал в ресторане, где, как утверждается, имел финансовый интерес. Кстати, заведение носит говорящее название — Patas Arriba, что буквально переводится как «вверх ногами».

Материалы передали церковному руководству, и Лопес признал нарушения, подав прошение об уходе.

Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 4550
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2036
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 402
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 185 медалей и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 3766
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 8256
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 894
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 4957
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 3742
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5135
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 1812
Трампа может сменить только Трамп!
Трампа может сменить только Трамп! наша корреспонденция; все еще актуально
08:50 2424

