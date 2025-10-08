USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает

Ламия Исаева, собкор
17:31

Как стало известно haqqin.az, британский нефтегазовый гигант BP может поддержать Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR) в реализации проекта на Устюртском плато в Узбекистане.

BP может поддержать SOCAR в реализации проекта в Узбекистане

24 июля текущего года SOCAR, «Узбекнефтегаз» и правительство Узбекистана подписали Соглашение о разделе продукции (СРП), предусматривающее разведку, разработку и добычу на 6 инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона страны - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой.

Согласно подписанному документу, SOCAR станет оператором проекта на пятилетний период геологоразведочных работ, включающих проведение 3D-сейсмики и бурение как минимум одной разведочной скважины.

Плато Устюрт, расположенное на северо-западе Узбекистана, считается одним из самых перспективных регионов страны по запасам углеводородов. Первые активные геологоразведочные работы Узбекистан начал там самостоятельно в 2018 году, однако позже пришел к выводу, что для успешного освоения необходимы опыт и технологии международных партнеров. После этого страна обратилась за сотрудничеством к SOCAR и BP.

Узбекистан призвал на помощь азербайджанцев и британцев

В результате SOCAR в июле 2025 года официально присоединилась к устюртскому проекту, тогда как BP уточняет формат своего участия, изучая данные разведки, собранные узбекской стороной.

В конце сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на одном из участков плато пробурена скважина глубиной 6,5 тыс. метров, где были обнаружены значительные запасы природного газа. Глава государства пригласил иностранных инвесторов к дальнейшему освоению региона.

В представительстве BP в Баку агентству сообщили, что у компании нет ограничений на участие в проектах в третьих странах и все будет зависеть от коммерческой привлекательности и технологической целесообразности работы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2025 года выразил надежду, что «в ближайшие год-два SOCAR и другие участники проекта смогут сообщить добрую весть об открытии крупного месторождения в Узбекистане».

Для Узбекистана освоение Устюртского плато имеет стратегическое значение, поскольку республика испытывает дефицит нефтепродуктов и нуждается в дополнительных объемах газа. Ранее Ташкент приглашал SOCAR к участию в модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

Несмотря на то что общие запасы газа в Узбекистане превышают триллион кубометров, значительная их часть находится на труднодоступных глубинах, и для их добычи требуются современные технологии.

Несмотря на то что общие запасы газа в Узбекистане превышают триллион кубометров, значительная их часть находится на труднодоступных глубинах

Производство голубого топлива в стране продолжает снижаться: если в 2024 году было добыто свыше 40 млрд кубометров газа, то, по прогнозам «Узбекнефтегаза», в 2025 году объемы могут сократиться до 26–27 млрд кубометров — уровня, недостаточного для покрытия внутренних потребностей.

В нефтяной отрасли наблюдается схожая динамика: в 2024 году добыча нефти составила 713,4 тыс. тонн — почти на 8% меньше, чем годом ранее. На этом фоне Узбекистан рассматривает освоение Устюртского плато как одну из ключевых задач для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики.

