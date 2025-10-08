SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает

Как стало известно haqqin.az, британский нефтегазовый гигант BP может поддержать Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR) в реализации проекта на Устюртском плато в Узбекистане.

24 июля текущего года SOCAR, «Узбекнефтегаз» и правительство Узбекистана подписали Соглашение о разделе продукции (СРП), предусматривающее разведку, разработку и добычу на 6 инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона страны - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой. Согласно подписанному документу, SOCAR станет оператором проекта на пятилетний период геологоразведочных работ, включающих проведение 3D-сейсмики и бурение как минимум одной разведочной скважины. Плато Устюрт, расположенное на северо-западе Узбекистана, считается одним из самых перспективных регионов страны по запасам углеводородов. Первые активные геологоразведочные работы Узбекистан начал там самостоятельно в 2018 году, однако позже пришел к выводу, что для успешного освоения необходимы опыт и технологии международных партнеров. После этого страна обратилась за сотрудничеством к SOCAR и BP.

В результате SOCAR в июле 2025 года официально присоединилась к устюртскому проекту, тогда как BP уточняет формат своего участия, изучая данные разведки, собранные узбекской стороной. В конце сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на одном из участков плато пробурена скважина глубиной 6,5 тыс. метров, где были обнаружены значительные запасы природного газа. Глава государства пригласил иностранных инвесторов к дальнейшему освоению региона. В представительстве BP в Баку агентству сообщили, что у компании нет ограничений на участие в проектах в третьих странах и все будет зависеть от коммерческой привлекательности и технологической целесообразности работы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2025 года выразил надежду, что «в ближайшие год-два SOCAR и другие участники проекта смогут сообщить добрую весть об открытии крупного месторождения в Узбекистане». Для Узбекистана освоение Устюртского плато имеет стратегическое значение, поскольку республика испытывает дефицит нефтепродуктов и нуждается в дополнительных объемах газа. Ранее Ташкент приглашал SOCAR к участию в модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода. Несмотря на то что общие запасы газа в Узбекистане превышают триллион кубометров, значительная их часть находится на труднодоступных глубинах, и для их добычи требуются современные технологии.