Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Пашинян создаст Четвертую республику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его команда создают Четвертую республику, основой которой является мир. Его цитирует Armenpress.

«Третья республика основывалась на логике конфликта, Четвертая — на логике мира. В Третьей республике принятие Конституции путем свободного волеизъявления народа и голосования вызывает большие сомнения, тогда как в Четвертой республике таких сомнений быть не должно», — сказал премьер Армении.

По словам Пашиняна, в Третьей республике принадлежность власти народу «относительна и формальна», а в Четвертой республике она должна быть «четкой и неоспоримой»: «Третья республика — это мечты о Родине, поиски Родины, поиски Родины мечты, а Четвертая республика — это то, что Республика Армения — Родина нашей мечты и нет нужды искать Родину».

