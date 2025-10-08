USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Узбекистанских чиновников заменят бездушными машинами

17:50 1033

В результате внедрения искусственного интеллекта в Узбекистане к 1 ноября будут сокращены свыше 2 тыс. чиновников. Соответствующий указ главы республики Шавката Мирзиёева опубликован в базе национального законодательства.

Согласно документу «О мерах по оптимизации численности управленческих должностей исполнительных органов государственной власти за счет широкого внедрения цифровизации», в системе исполнительной власти будет сокращена 2141 штатная единица.

Наибольшие сокращения затронут Налоговый комитет республики — 498 единиц, Министерство водного хозяйства — 224, Министерство сельского хозяйства — 200 и Министерство занятости и сокращения бедности — 163 штатные единицы.

В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата сократят 176 единиц, в Министерстве юстиции — 197.

Из указа следует, что Минзанятости совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана будут оказывать содействие в трудоустройстве работников, которые попали под сокращение.

Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 2488
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 6828
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2522
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 1558
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4398
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 9224
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 1099
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 5565
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 4067
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5566
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 2085

ЭТО ВАЖНО

Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 2488
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 6828
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2522
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 1558
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4398
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 9224
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 1099
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 5565
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 4067
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5566
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 2085
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться