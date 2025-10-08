USD 1.7000
Шесть проектов победили в III внутривузовском конкурсе грантов UNEC

17:55

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялась презентация победителей III внутривузовского конкурса грантов. В мероприятии приняли участие ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, директор департамента макроэкономических исследований PASHA Holding, председатель конкурсной комиссии Эльман Эминов, победители конкурса, преподаватели и зарубежные исследователи.

Выступая на открытии мероприятия, ректор Адалат Мурадов отметил, что внутривузовский конкурс грантов, реализуемый с 2022 года, является первым опытом в Азербайджане: «Эта модель, реализуемая UNEC, имеет особое значение с точки зрения развития науки, укрепления исследовательской среды и поддержки инновационных идей. Эта инициатива, помимо формирования нового подхода к финансированию научных исследований в университете, является одним из важных шагов на пути перехода UNEC к модели высшего образования, ориентированной на исследования».

Ректор отметил, что общая сумма гранта в настоящее время составляет 150 тысяч манатов, в дальнейшем планируется увеличить ее до 1 миллиона манатов. Он подчеркнул, что в состав комиссии, созданной для экспертизы и контроля реализации проектов, представленных на университетский грантовый конкурс, вошли представители ведущих государственных и частных учреждений Азербайджана, отметил, что такой подход обеспечивает прозрачность и объективность конкурса.

Ректор отметил, что победителями конкурса этого года стали шесть проектов. Поздравив победителей, ректор назвал их создателями модели финансирования науки UNEC.

Затем с презентациями выступили авторы победивших проектов. Хасраддин Гулиев, руководитель проекта «Диагностика бизнеса для цифровой трансформации: инновационная модель UNEC», Севда Сардарова, руководитель проекта «Умное образование: организация адаптивного образования на основе машинного обучения», Кямран Гусейнов, член команды проекта «Проектирование и подготовка прототипа локальной гибридной солнечно-ветровой энергетической системы», Ахмед Азимов, руководитель проекта «Подготовка нульмерных квантовых точек на основе Si, PbS и графена для солнечных элементов и фотодетекторов нового поколения и определение их оптоэлектронных характеристик», Тарана Алиева, руководитель проекта «Анализ функционального и стратегического воздействия искусственного интеллекта в контексте рынка труда ИТ-профессий в Азербайджане (SIFST-IT)», и Теймур Сарханов, руководитель проекта «Будущий исследователь для Азербайджана: разработка программ развития навыков на основе искусственного интеллекта и науки о данных в высших учебных заведениях». Проект «Образование» представил информацию о своих проектах, направлениях исследований, целях и ожидаемых результатах.

Эльман Эминов, директор департамента макроэкономических исследований PASHA Holding, член конкурсной комиссии, отметил высокий уровень представленных в этом году проектов с точки зрения научной ценности и возможностей практического применения. Он выразил уверенность, что шесть победителей, отобранные из более чем 20 проектов, внесут значительный вклад в развитие азербайджанской науки, образования и экономики.

