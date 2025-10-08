Шесть проектов победили в III внутривузовском конкурсе грантов UNEC

Выступая на открытии мероприятия, ректор Адалат Мурадов отметил, что внутривузовский конкурс грантов, реализуемый с 2022 года, является первым опытом в Азербайджане: «Эта модель, реализуемая UNEC, имеет особое значение с точки зрения развития науки, укрепления исследовательской среды и поддержки инновационных идей. Эта инициатива, помимо формирования нового подхода к финансированию научных исследований в университете, является одним из важных шагов на пути перехода UNEC к модели высшего образования, ориентированной на исследования».

Ректор отметил, что общая сумма гранта в настоящее время составляет 150 тысяч манатов, в дальнейшем планируется увеличить ее до 1 миллиона манатов. Он подчеркнул, что в состав комиссии, созданной для экспертизы и контроля реализации проектов, представленных на университетский грантовый конкурс, вошли представители ведущих государственных и частных учреждений Азербайджана, отметил, что такой подход обеспечивает прозрачность и объективность конкурса.

Ректор отметил, что победителями конкурса этого года стали шесть проектов. Поздравив победителей, ректор назвал их создателями модели финансирования науки UNEC.