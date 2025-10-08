USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Нетаньяху меняет условия Трампа

17:58 1199

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается внести коррективы в план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, что может поставить под угрозу переговорный процесс между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Нетаньяху стремится скорректировать предложенный план в интересах Израиля, что вызывает обеспокоенность у посредников – Египта и Катара.

«Посыл арабских стран (посредников в переговорах) заключается в том, что ХАМАС никогда не примет условия сделки в том виде, в котором они остались после внесения изменений со стороны Нетаньяху», – пояснил в комментарии FT анонимный дипломат.

Он отметил, что ключевыми разногласиями между сторонами остаются сроки и маршруты передислокации израильских сил, а также возможное участие Палестинской национальной администрации в управлении сектором Газа.

Другой собеседник издания сообщил, что ХАМАС и арабские посредники сомневаются, насколько обсуждаемый план учитывает их интересы, и настаивают на гарантиях выполнения Израилем всех договоренностей. При этом, по его словам, в ходе переговоров израильская сторона сосредотачивается прежде всего на вопросе освобождения заложников, тогда как долгосрочные обязательства остаются для нее второстепенными.

Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 2489
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 6831
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2523
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 1559
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4398
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 9224
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 1099
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 5565
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 4067
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5566
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 2085

ЭТО ВАЖНО

Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 2489
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 6831
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2523
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 1559
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4398
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 9224
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 1099
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 5565
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 4067
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5566
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 2085
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться