Нетаньяху меняет условия Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается внести коррективы в план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, что может поставить под угрозу переговорный процесс между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Нетаньяху стремится скорректировать предложенный план в интересах Израиля, что вызывает обеспокоенность у посредников – Египта и Катара.

«Посыл арабских стран (посредников в переговорах) заключается в том, что ХАМАС никогда не примет условия сделки в том виде, в котором они остались после внесения изменений со стороны Нетаньяху», – пояснил в комментарии FT анонимный дипломат.

Он отметил, что ключевыми разногласиями между сторонами остаются сроки и маршруты передислокации израильских сил, а также возможное участие Палестинской национальной администрации в управлении сектором Газа.

Другой собеседник издания сообщил, что ХАМАС и арабские посредники сомневаются, насколько обсуждаемый план учитывает их интересы, и настаивают на гарантиях выполнения Израилем всех договоренностей. При этом, по его словам, в ходе переговоров израильская сторона сосредотачивается прежде всего на вопросе освобождения заложников, тогда как долгосрочные обязательства остаются для нее второстепенными.