Россию охватил топливный кризис

В России ограничения на продажу бензина начали действовать еще в двух регионах — Тюменской и Свердловской областях. Ранее аналогичные меры были введены в Челябинской, Новосибирской областях и в оккупированном Крыму.

В Тюмени сеть автозаправок Н-1 с 7 октября установила лимит на продажу топлива: за одну покупку разрешено приобретать не более 30 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95. При этом представители компании заверили, что дефицита топлива нет, а новые правила введены для того, чтобы «отсечь покупателей, закупающих бензин канистрами».

Ограничения также появились в сети ТПК, где теперь бензин АИ-95 отпускают исключительно по топливным картам. В компании уточнили, что такие меры связаны с «дефицитом определенного вида топлива», но срок действия ограничений пока не установлен.

По сообщениям российских СМИ, подобные трудности наблюдаются и в Свердловской области. Жители региона сообщают, что на заправках «Лукойла» запретили наливать бензин в канистры, на АЗС «Башнефти» его вовсе нет, а станции Tamic Energy и Varta отпускают не более 30 литров топлива на один автомобиль.

Проблемы отмечаются и на заправках сети «Караван» — бензин марки АИ-95 там отсутствует полностью, а другие виды топлива продаются с ограничением в 20 литров на машину.

Ранее на заправках Tamic Energy в Екатеринбурге также были введены лимиты — 20 литров бензина и 30 литров дизельного топлива на одно авто.

В Новосибирской области ситуация аналогичная: сеть АЗС «Прайм» приостановила продажу бензина АИ-92 на большинстве станций из-за «прекращения отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов». На фоне этого резко выросли цены на топливо — за два дня стоимость литра бензина АИ-92 на заправках «Татнефти» увеличилась на 6 рублей.

В Челябинской области на АЗС Tamic Energy действуют лимиты — не более 30 литров бензина и 70 литров дизеля на автомобиль в сутки.

Ранее ограничения ввели и в оккупированном Крыму, где лимит был сокращен до 20 литров на одну машину.

Как отмечают российские СМИ, причиной топливного дефицита стали атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах России, что привело к сбоям в поставках и сокращению запасов топлива.