Ле Пен назвала ситуацию во Франции «цирком»

Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала политическую ситуацию во Франции «цирком». Об этом она заявила в ходе поездки в город Курнон-д'Овернь.

Ле Пен также сообщила, что ожидает роспуска парламента или отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

«В реальности цирк, в котором мы участвуем, — это следствие только одной вещи, того, что президент Макрон не уважает институты. Сопротивляясь институтам, он сопротивляется французскому народу. И это такой плачевный спектакль, безнадежный, который наносит ущерб политике, наносит ущерб стране и создает ему самому плачевную репутацию на международной арене», — сказала она.

Ле Пен также отметила, что поддержит вотум недоверия любому правительству, и назвала неизбежным роспуск парламента.

