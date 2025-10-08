Ле Пен назвала ситуацию во Франции «цирком»

Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала политическую ситуацию во Франции «цирком». Об этом она заявила в ходе поездки в город Курнон-д'Овернь.

Ле Пен также сообщила, что ожидает роспуска парламента или отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

«В реальности цирк, в котором мы участвуем, — это следствие только одной вещи, того, что президент Макрон не уважает институты. Сопротивляясь институтам, он сопротивляется французскому народу. И это такой плачевный спектакль, безнадежный, который наносит ущерб политике, наносит ущерб стране и создает ему самому плачевную репутацию на международной арене», — сказала она.

Ле Пен также отметила, что поддержит вотум недоверия любому правительству, и назвала неизбежным роспуск парламента.