Гафарова встретилась с Яндроковичем

Заявивший об удовлетворенности пребыванием в Азербайджане с визитом председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович поделился благоприятными впечатлениями от проведенной сегодня встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил, что восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности в 2023 году является предметом гордости и что скорейшее подписание мирного договора с Арменией станет важным вкладом в развитие всего региона.

На встрече отмечалось стратегическое партнерство Азербайджана и Хорватии за 30 лет установления дипломатических отношений.

После двусторонней встречи Сахиба Гафарова и Гордан Яндрокович выступили с заявлениями для прессы.

Как подчеркнула спикер Милли Меджлиса, основанные на принципах дружбы и взаимоуважения азербайджано-хорватские связи успешно развивались в различных сферах и поднялись до уровня стратегического партнерства. Были отмечены активный политический диалог, визиты высшего и высокого уровней, регулярные контакты между двумя странами; сказано, в частности, что двусторонние встречи на уровне глав государств имеют большое значение для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов и перспектив будущего сотрудничества.

Спикер Сахиба Гафарова, подчеркнув важность сотрудничества между парламентами, отметила, что в обоих парламентах действуют группы дружбы, а делегации совместно участвуют в организуемых парламентами двух стран мероприятиях, в работе ряда международных парламентских организаций. Заявив о хороших возможностях для дальнейшего расширения связей между парламентами двух стран, спикер отметила, что визит Гордана Яндроковича подтверждает наше намерение использовать эти возможности.

Гордан Яндрокович заявил, что его страна и Азербайджан являются стратегическими партнерами и дружественными странами, ведущими интенсивный политический диалог и обладающими превосходными экономическими связями. Он сказал, что Хорватия признает и приветствует исключительные экономические достижения Азербайджана, а также его важную роль не только на Южном Кавказе, но и за пределами региона.

Как сообщили представителям средств массовой информации, на встрече состоялся обмен мнениями о различных направлениях двусторонних отношений, о текущих геополитических вызовах и кризисах безопасности, включая нынешнее состояние мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. По словам Гордана Яндроковича, Хорватия решительно поддерживает прогресс, достигнутый до сих пор в направлении мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией.