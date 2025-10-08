USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Гафарова встретилась с Яндроковичем

фото
18:20 1081

8 октября состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и председателя парламента Хорватии Гордана Яндроковича в расширенном составе.

На встрече отмечалось стратегическое партнерство Азербайджана и Хорватии за 30 лет установления дипломатических отношений.

Сахиба Гафарова проинформировала гостя о парафировании мирного договора с Арменией.

Заявивший об удовлетворенности пребыванием в Азербайджане с визитом председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович поделился благоприятными впечатлениями от проведенной сегодня встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил, что восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности в 2023 году является предметом гордости и что скорейшее подписание мирного договора с Арменией станет важным вкладом в развитие всего региона.

После двусторонней встречи Сахиба Гафарова и Гордан Яндрокович выступили с заявлениями для прессы.

Как подчеркнула спикер Милли Меджлиса, основанные на принципах дружбы и взаимоуважения азербайджано-хорватские связи успешно развивались в различных сферах и поднялись до уровня стратегического партнерства. Были отмечены активный политический диалог, визиты высшего и высокого уровней, регулярные контакты между двумя странами; сказано, в частности, что двусторонние встречи на уровне глав государств имеют большое значение для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов и перспектив будущего сотрудничества.

Спикер Сахиба Гафарова, подчеркнув важность сотрудничества между парламентами, отметила, что в обоих парламентах действуют группы дружбы, а делегации совместно участвуют в организуемых парламентами двух стран мероприятиях, в работе ряда международных парламентских организаций. Заявив о хороших возможностях для дальнейшего расширения связей между парламентами двух стран, спикер отметила, что визит Гордана Яндроковича подтверждает наше намерение использовать эти возможности.

Гордан Яндрокович заявил, что его страна и Азербайджан являются стратегическими партнерами и дружественными странами, ведущими интенсивный политический диалог и обладающими превосходными экономическими связями. Он сказал, что Хорватия признает и приветствует исключительные экономические достижения Азербайджана, а также его важную роль не только на Южном Кавказе, но и за пределами региона.

Как сообщили представителям средств массовой информации, на встрече состоялся обмен мнениями о различных направлениях двусторонних отношений, о текущих геополитических вызовах и кризисах безопасности, включая нынешнее состояние мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. По словам Гордана Яндроковича, Хорватия решительно поддерживает прогресс, достигнутый до сих пор в направлении мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией.

Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 2498
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 6835
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2524
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 1562
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4400
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 9231
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 1099
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 5567
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 4068
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5567
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 2085

ЭТО ВАЖНО

Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 2498
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 6835
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2524
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 1562
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4400
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 9231
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 1099
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 5567
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 4068
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5567
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 2085
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться