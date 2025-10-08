USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Названа причина отравления 73 человек в Имишли

18:30 1263

Массовое отравление, в результате которого пострадали 73 человека, произошедшее в сентябре на мероприятии в Имишлинском районе, носило бытовой характер.

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), проведенные сотрудниками Миль-Муганского регионального отделения АПБА исследования выявили наличие возбудителей E. Coli O157:H7 и S. aureus.

Штамм E. Coli O157:H7 представляет собой опасный для человека вид кишечной палочки, заражение которым может вызвать сильные боли в животе, диарею, рвоту, повышение температуры и общую слабость.

Золотистый стафилококк (S. aureus) относится к условно-патогенным микроорганизмам - употребление пищевых продуктов, загрязненных этой бактерией, может привести к серьезному пищевому отравлению.

Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 2501
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 6836
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2524
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 1563
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4400
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 9231
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 1100
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 5568
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 4069
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5567
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 2085

