Франция - Азербайджан - 8:0. Юноши размялись перед матчем национальных сборных

Сегодня во Франции стартовал квалификационный раунд чемпионата Европы U-17 по футболу.

Сборная Азербайджана, руководимая Агилем Набиевым, в первой игре встречалась со сверстниками из Франции. Игра, прошедшая в городке Капбретон, завершилась со счетом 8:0 в пользу французов. В каждом из таймов было забито по четыре мяча. Кроме того, на 66-й минуте сборная Азербайджана осталась в меньшинстве: был удален капитан команды Саттар Тахирзаде.