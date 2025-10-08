USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Франция - Азербайджан - 8:0. Юноши размялись перед матчем национальных сборных

19:25 536

Сегодня во Франции стартовал квалификационный раунд чемпионата Европы U-17 по футболу.

Сборная Азербайджана, руководимая Агилем Набиевым, в первой игре встречалась со сверстниками из Франции. Игра, прошедшая в городке Капбретон, завершилась со счетом 8:0 в пользу французов. В каждом из таймов было забито по четыре мяча. Кроме того, на 66-й минуте сборная Азербайджана осталась в меньшинстве: был удален капитан команды Саттар Тахирзаде.

Напомним, уже 10 октября в Париже встретятся основные сборные Франции и Азербайджана. Это будет отборочный матч чемпионата мира-2026.

Что касается юношей, то в нашей группе также выступают Румыния и Израиль. 11 октября Азербайджан сыграет с Израилем, а 14-го - с Румынией.

Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 2507
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились
15:30 6841
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
13:51 2525
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 1569
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
15:49 4401
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
11:05 9233
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
14:59 1100
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
14:16 5572
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
10:48 4071
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб?
09:21 5570
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
14:10 2085

