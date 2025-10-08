USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Коалиция Мелони дала трещину

19:43 284

Позиции итальянских партий "Лига" и "Вперед, Италия", входящих в правящую коалицию, все более расходятся по многим вопросам, пишет портал Euractiv.

Последним наглядным эпизодом разногласий стало голосование по вопросу о лишении иммунитета итальянского европарламентария от "Альянса зеленых и левых" Иларии Салис, которая до избрания была задержана в Венгрии, где должна предстать перед правосудием по обвинению в нападении на человека. В ходе состоявшегося накануне голосования с перевесом всего в один голос было решено сохранить за Салис иммунитет, что освобождает ее от судебного преследования со стороны Венгрии.

Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры, публично заподозрил союзников по национальному правительству в том, что представители "Вперед, Италия" проголосовали в ходе тайного голосования против лишения иммунитета Салис. Лидер партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни, вице-премьер и глава МИД, сразу отверг все подозрения, назвав их "клеветой и оскорблениями".

В Европарламенте "Вперед, Италия" входит во фракцию Европейской народной партии (ЕНП), а "Лига" - во фракцию "Патриоты за Европу" вместе с партией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Будапешт обращался за лишением Салис иммунитета, и в ЕНП официально сочти такое обращение обоснованным.

Как указывает газета Il Foglio, разногласия между двумя партиями наметились и по другим вопросам, таким как налогообложение сверхприбылей банков и управление финансовой столицей - Миланом. Кроме того, Таяни фактически опровергает отдельные заявления Сальвини, касающиеся в том числе Украины. Так, глава МИД Таяни нередко поясняет, что определенные высказывания Сальвини являются не отражением официальной позиции правительства, а мнением лидера политической партии.

Прочность правящей коалиции позволяет премьер-министру Джордже Мелони пользоваться поддержкой большинства в парламенте. Ее правительство, находящееся у власти три года, уже вышло в число лидирующих по продолжительности существования на фоне частой смены кабинетов в Италии в послевоенные годы.

Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 2510
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 6843
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2525
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 1570
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4403
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 9237
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 1100
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 5575
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 4072
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5570
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 2086

ЭТО ВАЖНО

Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 2510
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 6843
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2525
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 1570
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4403
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура
Кочарян вернулся из Москвы… и объявил о сдаче Зангезура горячая тема
11:05 9237
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины
Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Украины фото
14:59 1100
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть
Максимум из возможного: как Бакинское метро делает больше с тем, что есть видео
14:16 5575
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света
Украина хочет оставить Москву и Санкт-Петербург без света Игорь Рейтерович комментирует для haqqin.az
10:48 4072
Иран сбрасывает хиджаб?
Иран сбрасывает хиджаб? разбираем с писателем Парвизом Йари
09:21 5570
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой
Россия «знает, как обращаться» с Молдовой заявляет Картаполов
14:10 2086
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться