Коалиция Мелони дала трещину

Позиции итальянских партий "Лига" и "Вперед, Италия", входящих в правящую коалицию, все более расходятся по многим вопросам, пишет портал Euractiv.

Последним наглядным эпизодом разногласий стало голосование по вопросу о лишении иммунитета итальянского европарламентария от "Альянса зеленых и левых" Иларии Салис, которая до избрания была задержана в Венгрии, где должна предстать перед правосудием по обвинению в нападении на человека. В ходе состоявшегося накануне голосования с перевесом всего в один голос было решено сохранить за Салис иммунитет, что освобождает ее от судебного преследования со стороны Венгрии.

Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры, публично заподозрил союзников по национальному правительству в том, что представители "Вперед, Италия" проголосовали в ходе тайного голосования против лишения иммунитета Салис. Лидер партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни, вице-премьер и глава МИД, сразу отверг все подозрения, назвав их "клеветой и оскорблениями".

В Европарламенте "Вперед, Италия" входит во фракцию Европейской народной партии (ЕНП), а "Лига" - во фракцию "Патриоты за Европу" вместе с партией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Будапешт обращался за лишением Салис иммунитета, и в ЕНП официально сочти такое обращение обоснованным.

Как указывает газета Il Foglio, разногласия между двумя партиями наметились и по другим вопросам, таким как налогообложение сверхприбылей банков и управление финансовой столицей - Миланом. Кроме того, Таяни фактически опровергает отдельные заявления Сальвини, касающиеся в том числе Украины. Так, глава МИД Таяни нередко поясняет, что определенные высказывания Сальвини являются не отражением официальной позиции правительства, а мнением лидера политической партии.

Прочность правящей коалиции позволяет премьер-министру Джордже Мелони пользоваться поддержкой большинства в парламенте. Ее правительство, находящееся у власти три года, уже вышло в число лидирующих по продолжительности существования на фоне частой смены кабинетов в Италии в послевоенные годы.