В Администрации президента встретились с членами Общественного совета при госкомитете

Руководитель отдела по работе с НПО Департамента по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Турал Алиев встретился с членами Общественного совета при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщили в госкомитете, заместитель председателя ГК Фуад Гусейнов отметил, что Общественный совет начал работу в новом составе после проведения выборов.

На встрече члены совета высказали свои мнения и предложения, были сделаны соответствующие записи, даны ответы на интересующие вопросы.