Алиев и Путин готовятся к встрече

Встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Душанбе состоится в четверг, 9 октября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра», - сказал Песков журналистам.
На вопрос касательно повестки представитель Кремля ответил: «Двусторонние отношения прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений».
«Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты», - сказал Песков.
В Душанбе состоится встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина.
Ранее в среду сообщалось, что президент РФ прибыл в Таджикистан с государственным визитом.
«Помимо ранее анонсированной программы визита в Таджикистан, состоится встреча лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
10 октября в Душанбе состоится заседание Совета глав государств - участников СНГ.