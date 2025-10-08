Алиев и Путин готовятся к встрече

USD 1.7000
Встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Душанбе состоится в четверг, 9 октября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра», - сказал Песков журналистам.

На вопрос касательно повестки представитель Кремля ответил: «Двусторонние отношения прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений».

«Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты», - сказал Песков.

* * * 20:05

В Душанбе состоится встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Ранее в среду сообщалось, что президент РФ прибыл в Таджикистан с государственным визитом.

«Помимо ранее анонсированной программы визита в Таджикистан, состоится встреча лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

10 октября в Душанбе состоится заседание Совета глав государств - участников СНГ.

