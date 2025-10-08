USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Китайские компании в черном списке

за помощь ХАМАС
21:14 377

Министерство торговли США внесло 15 китайских компаний в черный список за поставку электронных компонентов, использовавшихся в беспилотниках ХАМАС и хуситов.

По данным Reuters, часть этих деталей была найдена в дронах, примененных при нападении 7 октября 2023 года, в результате которого погибли около 1,2 тыс. человек.

Всего список расширен до 29 организаций, включая фирмы из Турции и ОАЭ. Теперь им запрещен экспорт американских технологий без специальной лицензии — такие запросы Вашингтон почти всегда отклоняет.

21:28 544
20:53 1420
20:46 1348
17:31 5903
21:00 3553
20:15 4122
18:06 3792
15:30 8284
13:51 2875
17:31 2211
15:49 4781

