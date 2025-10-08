Китайские компании в черном списке

Министерство торговли США внесло 15 китайских компаний в черный список за поставку электронных компонентов, использовавшихся в беспилотниках ХАМАС и хуситов.

По данным Reuters, часть этих деталей была найдена в дронах, примененных при нападении 7 октября 2023 года, в результате которого погибли около 1,2 тыс. человек.

Всего список расширен до 29 организаций, включая фирмы из Турции и ОАЭ. Теперь им запрещен экспорт американских технологий без специальной лицензии — такие запросы Вашингтон почти всегда отклоняет.