Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России

По данным Daily Mail, самолет вылетел рано утром из Англии, пролетел над странами Балтии и несколько раз облетел Калининград, после чего вернулся на базу в Великобритании. Миссия состоялась спустя день после заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о «гибридной войне» России и нарушениях воздушного пространства НАТО российскими дронами.

RC-135 проводит стратегическую электронную разведку, анализируя радиолокационные сигналы, что позволяет военным выявлять возможности противника и разрабатывать средства противодействия. Самолет оснащен системами дозаправки в воздухе, современными средствами связи и навигации, а его экипаж включает до десяти офицеров радиоэлектронной разведки.

СМИ отмечают, что цель конкретной миссии пока неизвестна. Ресурс FlightRadar24 фиксировал тот же самолет с позывным JAKE37 2 октября, когда он также совершал полеты вокруг Калининграда — в день появления дронов в Германии.