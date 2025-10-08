Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России

USD 1.7000
Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135 Combat Sent совершил круговые полеты около Калининграда на фоне обострения отношений с Россией.

По данным Daily Mail, самолет вылетел рано утром из Англии, пролетел над странами Балтии и несколько раз облетел Калининград, после чего вернулся на базу в Великобритании. Миссия состоялась спустя день после заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о «гибридной войне» России и нарушениях воздушного пространства НАТО российскими дронами.

RC-135 проводит стратегическую электронную разведку, анализируя радиолокационные сигналы, что позволяет военным выявлять возможности противника и разрабатывать средства противодействия. Самолет оснащен системами дозаправки в воздухе, современными средствами связи и навигации, а его экипаж включает до десяти офицеров радиоэлектронной разведки.

СМИ отмечают, что цель конкретной миссии пока неизвестна. Ресурс FlightRadar24 фиксировал тот же самолет с позывным JAKE37 2 октября, когда он также совершал полеты вокруг Калининграда — в день появления дронов в Германии.

Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
20:53 1422
ХАМАС и Израиль почти договорились
ХАМАС и Израиль почти договорились обновлено 20:45
20:46 1349
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид
17:31 5905
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече обновлено 21:00
21:00 3555
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО обновлено 20:15
20:15 4123
Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
18:06 3792
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
15:30 8286
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
13:51 2876
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
17:31 2212
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место
Итоги Игр СНГ: Азербайджан завоевал 184 медали и не отдал Беларуси 2-е место обновлено 15:49
15:49 4782
