В Алматы казахстанец из ЧВК «Вагнер» получил 5 лет

Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор гражданину Казахстана Тимуру Пралиеву, воевавшему в Украине в составе ЧВК «Вагнер». Его признали виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах и приговорили к пяти годам колонии — минимальному сроку по статье 172 Уголовного кодекса Казахстана, пишет казахское издание «Орда». Суд установил, что Пралиев осенью 2022 года завербовался в российскую частную военную компанию и с ноября 2022-го по октябрь 2024-го участвовал в боевых действиях в Украине. По данным следствия, он служил связистом, участвовал в штурме Бахмута и получил несколько медалей, включая награду «За отвагу». В 2023 году наемник получил российский паспорт, сохранив гражданство Казахстана.

Помимо войны в Украине, Пралиев успел провести некоторое время в Мали, где также участвовал в боевых действиях на стороне «Вагнера». За всю службу он получил 4 млн 160 тыс. рублей. После увольнения из ЧВК мужчина проходил лечение в Минске и Уфе, а затем предпринял попытку нелегально пересечь границу США и Мексики. 4 января 2025 года Пралиева задержали в штате Техас при попытке нелегального въезда в США. При нем обнаружили паспорта Казахстана и России, 4 тысячи долларов, 60 тысяч мексиканских песо и беспилотник. Американский суд приговорил его к 15 суткам миграционной тюрьмы с последующей депортацией в Казахстан.

На суде в Алматы Пралиев ссылался на тяжелое заболевание и просил условное наказание. Его адвокаты пытались оспорить юрисдикцию Казахстана, указывая на российское гражданство подсудимого, однако суд отклонил эти доводы, поскольку на момент вербовки Пралиев имел только казахстанский паспорт.

Случай Пралиева не единичен. В январе Андижанский городской суд в Узбекистане приговорил 39-летнего гражданина страны к 4 годам и 2 месяцам ограничения свободы за участие в боевых действиях на стороне России. А в 2024 году в Узбекистане были осуждены как минимум три человека за аналогичные преступления с назначением наказаний от пяти лет условно до трех лет лишения свободы.

