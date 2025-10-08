Иран освободил гражданина Франции: его подозревали в шпионаже

USD 1.7000
В Иране освобожден гражданин Франции и Германии, ранее обвиненный в шпионаже.

Об этом написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X.

Глава МИД сообщил, что 19-летний гражданин Франции и Германии Леннарт Монтерлос вернулся на родину из Ирана.

Согласно информации, он путешествовал по разным странам на велосипеде. В Бендер-Аббасе на юге Ирана в период обострения напряженности с Израилем он был арестован.

По словам министра, Франция требует от Ирана также освобождения Сесиль Колер и Жака Пари. Они были арестованы этим летом по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

