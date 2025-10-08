Провал в шестой раз

Оба законопроекта — республиканская версия и альтернативное предложение демократов — не смогли набрать необходимого количества голосов в верхней палате.

Сенат США в шестой раз провалил попытку возобновить работу правительства. Это означает, что шатдаун, который продолжается уже больше недели, продлится как минимум еще один день.

Следующая попытка голосования по бюджетным законопроектам может состояться в четверг.

Республиканцы и демократы не могут договориться о ряде статей расходов. Камень преткновения - сфера здравоохранения. Так, демократы требуют сохранить государственные субсидии на покупку медицинских страховок для американцев с низкими доходами. Их оппоненты с этим не согласны. Партии обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Шатдаун официально стартовал 1 октября с началом нового финансового года в США. С тех пор работа ряда служб была приостановлена. В неоплачиваемый отпуск отправлены сотни тысяч федеральных работников. Однако ведомства, обеспечивающие защиту жизни и собственности, продолжают функционировать.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о прогрессе на переговорах с представителями Демократической партии по устранению разногласий.

Трамп также разместил в своей социальной сети Truth Social публикацию, в которой заявил, что «рад работать с демократами по любым вопросам, включая расходы на здравоохранение». При этом он призвал демократов немедленно принять законопроект, который позволит восстановить работу правительства в полной мере.