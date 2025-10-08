USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Провал в шестой раз

8 октября 2025, 22:08 1378

Сенат США в шестой раз провалил попытку возобновить работу правительства. Это означает, что шатдаун, который продолжается уже больше недели, продлится как минимум еще один день.

Оба законопроекта — республиканская версия и альтернативное предложение демократов — не смогли набрать необходимого количества голосов в верхней палате.

Следующая попытка голосования по бюджетным законопроектам может состояться в четверг.

Республиканцы и демократы не могут договориться о ряде статей расходов. Камень преткновения - сфера здравоохранения. Так, демократы требуют сохранить государственные субсидии на покупку медицинских страховок для американцев с низкими доходами. Их оппоненты с этим не согласны. Партии обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Шатдаун официально стартовал 1 октября с началом нового финансового года в США. С тех пор работа ряда служб была приостановлена. В неоплачиваемый отпуск отправлены сотни тысяч федеральных работников. Однако ведомства, обеспечивающие защиту жизни и собственности, продолжают функционировать.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о прогрессе на переговорах с представителями Демократической партии по устранению разногласий.

Трамп также разместил в своей социальной сети Truth Social публикацию, в которой заявил, что «рад работать с демократами по любым вопросам, включая расходы на здравоохранение». При этом он призвал демократов немедленно принять законопроект, который позволит восстановить работу правительства в полной мере.

Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 561
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 1870
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 2443
ХАМАС и Израиль почти договорились
ХАМАС и Израиль почти договорились обновлено 23:40
8 октября 2025, 23:40 2135
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид
8 октября 2025, 17:31 7219
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече обновлено 21:00
8 октября 2025, 21:00 6159
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО обновлено 20:15
8 октября 2025, 20:15 5732
Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
8 октября 2025, 18:06 4577
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
8 октября 2025, 15:30 9310
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
8 октября 2025, 13:51 3114
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
8 октября 2025, 17:31 2529

