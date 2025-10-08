Бабиш сделал заявление о поставках оружия Украине

Об этом заявил лидер победившего на выборах в Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), кандидат в премьер-министры страны Андрей Бабиш.

Чехия не выделит Украине из своего бюджета ни кроны, она будет помогать Киеву через Евросоюз.

Политик подчеркнул, что Прага готова выделить Европе 60 миллиардов крон (2,8 миллиарда долларов), которые впоследствии должны быть направлены Киеву. «У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз», — указал он.

Бабиш также заявил о необходимости пересмотреть условия программы по закупке боеприпасов для Украины, которая ранее была инициирована чешской стороной. По его словам, ANO предложит пересмотреть программу и внести предложения, как обеспечить ее большую прозрачность. Он допустил, что программа будет передана в ведение НАТО.

«Речь идет не о прекращении программы по закупке боеприпасов, а о тщательном ее пересмотре. Нужна прозрачность», — позднее пояснил позицию ANO депутат Любомир Метнар, подчеркнувший, что цель пересмотра — обеспечение контроля и надзора за использованием средств (цитата по Novinky).

4 октября на парламентских выборах в Чехии победило оппозиционное движение ANO, которое возглавляет бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш. По итогам голосования партия экс-премьера набрала почти 35% голосов и получила не менее 80 из 200 мест в нижней палате парламента.