В Тбилиси все больше задержанных

Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
8 октября 2025, 22:38 475

Полиция задержала еще 12 человек по делу о штурме администрации президента Грузии, таким образом число проходящих по делу выросло до 35 человек.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, задержанные обвиняются по статьям «повреждение или уничтожение имущества», «захват или блокирование стратегических объектов», «организация группового насилия, руководство им или участие в нем» и «призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии».

Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом «передачу власти народу». Против них правоохранители применили спецсредства и водометы.

8 октября 2025, 23:20 562
8 октября 2025, 21:28 1871
8 октября 2025, 20:53 2445
8 октября 2025, 23:40 2136
8 октября 2025, 17:31 7221
8 октября 2025, 21:00 6161
8 октября 2025, 20:15 5734
8 октября 2025, 18:06 4578
8 октября 2025, 15:30 9312
8 октября 2025, 13:51 3114
