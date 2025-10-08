USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Турция отворачивается от России

8 октября 2025, 23:11 1070

Турция может до конца 2028 года обеспечивать более половины своих потребностей в газе благодаря наращиванию собственной добычи и увеличению импорта из США, что грозит сузить для российских и иранских поставщиков их последний большой рынок в Европе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Вашингтон публично давит на союзников, в частности на члена НАТО Турцию, чтобы они сокращали энергетические связи с Москвой и Тегераном.

Во время встречи в Белом доме 25 сентября президент США Дональд Трамп настаивал, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уменьшил закупки российских энергоносителей.

Диверсификация поставок также усилит энергетическую безопасность Турции и поддержит ее амбиции стать региональным газовым хабом.

По словам аналитиков, Анкара стремится реэкспортировать в Европу импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) и собственный газ, тогда как российский и иранский газ планирует потреблять внутри страны.

"Турция дает понять, что воспользуется мировым избыточным предложением СПГ", - сказал Сохбет Карбуз из базирующейся в Париже Средиземноморской организации по энергетике и климату.

Россия остается крупнейшим поставщиком газа для Турции, при этом ее доля упала с более 60% два десятилетия назад до 37% в первой половине 2025 года. Большинство европейских стран прекратили импорт после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 566
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 1873
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 2447
ХАМАС и Израиль почти договорились
ХАМАС и Израиль почти договорились обновлено 23:40
8 октября 2025, 23:40 2139
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид
8 октября 2025, 17:31 7222
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече обновлено 21:00
8 октября 2025, 21:00 6164
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО обновлено 20:15
8 октября 2025, 20:15 5737
Россию охватил топливный кризис
Россию охватил топливный кризис
8 октября 2025, 18:06 4579
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
8 октября 2025, 15:30 9314
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
8 октября 2025, 13:51 3115
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
SOCAR зашла в Узбекистан. BP еще раздумывает
8 октября 2025, 17:31 2533

