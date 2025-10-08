Турция отворачивается от России

Турция может до конца 2028 года обеспечивать более половины своих потребностей в газе благодаря наращиванию собственной добычи и увеличению импорта из США, что грозит сузить для российских и иранских поставщиков их последний большой рынок в Европе.

Вашингтон публично давит на союзников, в частности на члена НАТО Турцию, чтобы они сокращали энергетические связи с Москвой и Тегераном.

Во время встречи в Белом доме 25 сентября президент США Дональд Трамп настаивал, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уменьшил закупки российских энергоносителей.

Диверсификация поставок также усилит энергетическую безопасность Турции и поддержит ее амбиции стать региональным газовым хабом.

По словам аналитиков, Анкара стремится реэкспортировать в Европу импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) и собственный газ, тогда как российский и иранский газ планирует потреблять внутри страны.

"Турция дает понять, что воспользуется мировым избыточным предложением СПГ", - сказал Сохбет Карбуз из базирующейся в Париже Средиземноморской организации по энергетике и климату.

Россия остается крупнейшим поставщиком газа для Турции, при этом ее доля упала с более 60% два десятилетия назад до 37% в первой половине 2025 года. Большинство европейских стран прекратили импорт после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.