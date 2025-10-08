USD 1.7000
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»

8 октября 2025, 23:20 566

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) задержала Османа Челика, который, как было установлено, укрывал адвоката Тугрулхана Дипа, продававшего за деньги информацию сотрудникам израильской спецслужбы "Моссад".

Согласно информации, полученной из источников в турецких силовых структурах, MİT на прошлой неделе провела совместную операцию с Генеральной прокуратурой Стамбула и Управлением по борьбе с терроризмом Стамбульского управления внутренних дел в рамках операции «Метрон».

В ходе операции был задержан Осман Челик, владелец жилья, в котором укрывался адвокат Тугрулхан Дип, предоставлявший информацию детективам, работающим на Израиль, в обмен на деньги.

В отношении Челика, задержанного недалеко от офиса Дипа, было возбуждено уголовное дело по обвинению в «покровительстве преступнику».

Кроме того, стало известно, что Челик был приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в связи с операцией «Неоплаз», проведенной MİT в декабре 2022 года, и что его дело находится на рассмотрении в Верховном суде.

