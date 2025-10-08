Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) задержала Османа Челика, который, как было установлено, укрывал адвоката Тугрулхана Дипа, продававшего за деньги информацию сотрудникам израильской спецслужбы "Моссад".

Согласно информации, полученной из источников в турецких силовых структурах, MİT на прошлой неделе провела совместную операцию с Генеральной прокуратурой Стамбула и Управлением по борьбе с терроризмом Стамбульского управления внутренних дел в рамках операции «Метрон».

В ходе операции был задержан Осман Челик, владелец жилья, в котором укрывался адвокат Тугрулхан Дип, предоставлявший информацию детективам, работающим на Израиль, в обмен на деньги.

В отношении Челика, задержанного недалеко от офиса Дипа, было возбуждено уголовное дело по обвинению в «покровительстве преступнику».

Кроме того, стало известно, что Челик был приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в связи с операцией «Неоплаз», проведенной MİT в декабре 2022 года, и что его дело находится на рассмотрении в Верховном суде.