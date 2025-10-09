USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Трамп может посетить Ближний Восток

00:01 434

Президент США Дональд Трамп сообщил, что может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Как уточнил американский лидер, это может произойти 11 или 12 октября.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что переговоры идут хорошо, имеются "высокие шансы" на заключение сделки об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. "Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное, 12 октября", - заявил американский президент. Позже он пояснил, что поездка может состояться "в воскресенье, а возможно, в субботу". "Возможно, несколько позднее, чем вечером в субботу, кажется, такой у нас график", - добавил Трамп.

Русские готовят новое наступление в Украине
Русские готовят новое наступление в Украине
00:49 688
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 1280
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 2467
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 2939
ХАМАС и Израиль почти договорились
ХАМАС и Израиль почти договорились обновлено 23:40
8 октября 2025, 23:40 2643
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид
8 октября 2025, 17:31 7954
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече обновлено 21:00
8 октября 2025, 21:00 7550
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО обновлено 20:15
8 октября 2025, 20:15 6558
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо обновлено 01:02
01:02 5118
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
8 октября 2025, 15:30 9992
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
8 октября 2025, 13:51 3265

