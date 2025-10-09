Трамп может посетить Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп сообщил, что может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Как уточнил американский лидер, это может произойти 11 или 12 октября.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что переговоры идут хорошо, имеются "высокие шансы" на заключение сделки об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. "Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное, 12 октября", - заявил американский президент. Позже он пояснил, что поездка может состояться "в воскресенье, а возможно, в субботу". "Возможно, несколько позднее, чем вечером в субботу, кажется, такой у нас график", - добавил Трамп.