Зеленский анонсировал план спецопераций против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду, 8 октября, заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка и согласовал «некоторые планы».

«Хороший доклад сегодня был Василия Малюка, председателя Службы безопасности Украины. И относительно наших операций — я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», — заявил президент в вечернем обращении.

По словам Зеленского, он обсудил с Малюком результаты воинов Службы — Центра спецопераций А СБУ, которые воюют вместе с другими составляющими Сил обороны на разных участках фронта, в частности, Покровском.

8 октября Зеленский сообщил, что украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют все большую эффективность в уничтожении военных объектов на территории России. Глава СБУ отчитался о существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО.