USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Зеленский анонсировал план спецопераций против России

00:27 875

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду, 8 октября, заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка и согласовал «некоторые планы».

«Хороший доклад сегодня был Василия Малюка, председателя Службы безопасности Украины. И относительно наших операций — я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», — заявил президент в вечернем обращении.

По словам Зеленского, он обсудил с Малюком результаты воинов Службы — Центра спецопераций А СБУ, которые воюют вместе с другими составляющими Сил обороны на разных участках фронта, в частности, Покровском.

8 октября Зеленский сообщил, что украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют все большую эффективность в уничтожении военных объектов на территории России. Глава СБУ отчитался о существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО.

Русские готовят новое наступление в Украине
Русские готовят новое наступление в Украине
00:49 689
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 1280
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 2467
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 2939
ХАМАС и Израиль почти договорились
ХАМАС и Израиль почти договорились обновлено 23:40
8 октября 2025, 23:40 2643
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид
8 октября 2025, 17:31 7954
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече обновлено 21:00
8 октября 2025, 21:00 7550
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО обновлено 20:15
8 октября 2025, 20:15 6559
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо обновлено 01:02
01:02 5118
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
8 октября 2025, 15:30 9992
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
8 октября 2025, 13:51 3265

ЭТО ВАЖНО

Русские готовят новое наступление в Украине
Русские готовят новое наступление в Украине
00:49 689
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 1280
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 2467
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 2939
ХАМАС и Израиль почти договорились
ХАМАС и Израиль почти договорились обновлено 23:40
8 октября 2025, 23:40 2643
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид
8 октября 2025, 17:31 7954
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече обновлено 21:00
8 октября 2025, 21:00 7550
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО обновлено 20:15
8 октября 2025, 20:15 6559
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо обновлено 01:02
01:02 5118
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
8 октября 2025, 15:30 9992
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
8 октября 2025, 13:51 3265
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться