Русские готовят новое наступление в Украине

Российские войска продолжают передислокацию для возможного наступления на Днепропетровскую область. Об этом сообщил OSINT-аналитик Unit Observer в соцсети Х.

«Россия продолжает передислокацию войск из южной части Покровска. 90-я танковая дивизия сейчас полностью находится к югу от Ивановки – Нопавловки», — говорится в сообщении.

По данным аналитика, также из южного Покровска в направлении Нопавловки переброшены 35-я, 55-я, 74-я и 137-я бригады российских оккупационных войск.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» отметил, что ситуация на Северском и Лиманском направлениях остается сложной. По его словам, в районе Ямполя наблюдается особенно тяжелая обстановка — российские войска продолжают активные наступательные действия.

Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 1280
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 2467
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 2939
ХАМАС и Израиль почти договорились
ХАМАС и Израиль почти договорились обновлено 23:40
8 октября 2025, 23:40 2643
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид
8 октября 2025, 17:31 7954
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече обновлено 21:00
8 октября 2025, 21:00 7550
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО обновлено 20:15
8 октября 2025, 20:15 6559
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо обновлено 01:02
01:02 5119
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
8 октября 2025, 15:30 9992
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
8 октября 2025, 13:51 3265

