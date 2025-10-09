Русские готовят новое наступление в Украине

Российские войска продолжают передислокацию для возможного наступления на Днепропетровскую область. Об этом сообщил OSINT-аналитик Unit Observer в соцсети Х.
«Россия продолжает передислокацию войск из южной части Покровска. 90-я танковая дивизия сейчас полностью находится к югу от Ивановки – Нопавловки», — говорится в сообщении.
По данным аналитика, также из южного Покровска в направлении Нопавловки переброшены 35-я, 55-я, 74-я и 137-я бригады российских оккупационных войск.
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» отметил, что ситуация на Северском и Лиманском направлениях остается сложной. По его словам, в районе Ямполя наблюдается особенно тяжелая обстановка — российские войска продолжают активные наступательные действия.