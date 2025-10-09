USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Парламент Испании проголосовал за эмбарго

01:29 253

Испанские законодатели в среду одобрили закрепление в законе эмбарго на поставки оружия Израилю, которое премьер-министр Педро Санчес объявил на фоне израильской операции в секторе Газа.

Об этом сообщает AFP.

Парламент Испании поддержал 178 голосами против 169 указ премьера о запрете поставок оружия в Израиль.

Результат голосования определила позиция крайне левой партии Podemos, которая входит в коалицию с Социалистической рабочей партией Санчеса. Правительство во главе с ним финализировало решение в конце сентября.

"Реакция Израиля на ужасные нападения, совершенные террористической группой ХАМАС 7 октября 2023 года, в конечном итоге превратилась в атаку без разбора против палестинского населения, которую большинство экспертов назвали геноцидом", – говорится в преамбуле принятого закона.

Парламент Испании также поддержал запрет на транзит авиационного топлива, которое может быть использовано в военных целях, и рекламу товаров, "происходящих из незаконных поселений в Газе и на Западном берегу реки Иордан".

Текст документа позволяет правительству Испании делать исключения для оборонного оборудования двойного назначения, "если применение запрета вредит общим национальным интересам".

В начале сентября испанский премьер Педро Санчес объявил о ряде мер, направленных на усиление давления на главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху с целью прекращения военной кампании в Газе, заявив, что Израиль "истребляет беззащитный народ", бомбардируя больницы и "убивая голодом невинных мальчиков и девочек".

В частности, Испания решила запретить израильским кораблям и самолетам с оружием заходить в испанские порты или входить в испанское воздушное пространство.

Также Испания отменила контракт на 700 млн евро с оружейной компанией из Израиля.

Русские готовят новое наступление в Украине
Русские готовят новое наступление в Украине
00:49 690
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 1280
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 2467
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 2939
ХАМАС и Израиль почти договорились
ХАМАС и Израиль почти договорились обновлено 23:40
8 октября 2025, 23:40 2643
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид
8 октября 2025, 17:31 7954
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече обновлено 21:00
8 октября 2025, 21:00 7550
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО обновлено 20:15
8 октября 2025, 20:15 6559
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо обновлено 01:02
01:02 5119
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
8 октября 2025, 15:30 9992
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
8 октября 2025, 13:51 3265

