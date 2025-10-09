USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Нападавший у синагоги в Манчестере оказался одиночкой

01:46 308

Джихад аль-Шами, убивший двух человек у синагоги в Манчестере, заявил полиции, что сделал это «во имя «Исламского государства». Об этом пишет The Times.

По данным газеты, сразу после нападения аль-Шами позвонил на единый номер полиции и сказал: «Я убил двоих евреев во имя «Исламского государства». При этом, по информации The Sun, силовики пришли к выводу, что у нападавшего не было связей с какими-либо террористическими организациями и он был «одиночкой».

3 октября аль-Шами наехал на автомобиле на людей рядом с синагогой в Манчестере, а потом набросился на них с ножом, убив двоих и ранив еще несколько человек. Нападавшего застрелили полицейские.

Русские готовят новое наступление в Украине
Русские готовят новое наступление в Украине
00:49 1146
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 1523
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 2711
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 3128
ХАМАС и Израиль почти договорились
ХАМАС и Израиль почти договорились обновлено 01:59
01:59 2942
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид
8 октября 2025, 17:31 8239
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече обновлено 21:00
8 октября 2025, 21:00 8122
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО
В Гяндже убили сына экс-начальника отдела режима СИЗО обновлено 20:15
8 октября 2025, 20:15 6902
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо
Зеленский о топливном кризисе в России: Это справедливо обновлено 01:02
01:02 5410
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема
8 октября 2025, 15:30 10278
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре?
Смогут ли Китай и США достичь соглашения в Зангезуре? «Это будет зависеть от того, кто будет сидеть в Белом доме...»
8 октября 2025, 13:51 3336

