Нападавший у синагоги в Манчестере оказался одиночкой

Джихад аль-Шами, убивший двух человек у синагоги в Манчестере, заявил полиции, что сделал это «во имя «Исламского государства». Об этом пишет The Times.

По данным газеты, сразу после нападения аль-Шами позвонил на единый номер полиции и сказал: «Я убил двоих евреев во имя «Исламского государства». При этом, по информации The Sun, силовики пришли к выводу, что у нападавшего не было связей с какими-либо террористическими организациями и он был «одиночкой».

3 октября аль-Шами наехал на автомобиле на людей рядом с синагогой в Манчестере, а потом набросился на них с ножом, убив двоих и ранив еще несколько человек. Нападавшего застрелили полицейские.